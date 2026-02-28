2月よりついに放送・配信がスタートした連続ドラマ「北方謙三水滸伝」。原作は北方謙三による大河小説「水滸伝」で、中国の四大奇書の「水滸伝」をベースに独自の解釈と創作を加えたことから"北方水滸"とも呼ばれている。壮大なスケールの物語の中で描かれる緻密な人間描写は読者を魅了し、シリーズ累計発行部数は1160万部を誇る。そんな歴史小説の実写化するにあたって、撮影期間は約8ヶ月にも及び、ロケ地は17都府県で50ヶ所以