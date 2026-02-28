俳優小栗旬とドラマ『匿名の恋人たち』で共演した女優ハン・ヒョジュが、仏教系大学を卒業したと明かした。2月28日、YouTubeチャンネル「DdeunDdeun」には、ハン・ヒョジュ、女優ハン・ジミン、パク・ボヨンがゲストとして出演した。【写真】ハン・ヒョジュ、小栗旬と2SHOTこの日、ハン・ヒョジュは「誕生日2月22日に、仏教の大学を卒業する」と話を切り出した。続けて、彼女は「もともとはカトリックだ。改宗したわけではなく、も