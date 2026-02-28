DeNAの牧秀悟内野手（27）が27日に生放送されたニッポン放送「ショウアップナイタースペシャルWBC日本戦全部やる！出陣まであと7日！WBCにロックオン!!」（後8・30）に出演。侍ジャパンが世界一に輝いた2023年の第5回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で大谷翔平の代打に登場して本塁打を放った場面を振り返った。3年前のWBCで7試合中6試合に出場し、スタメンも3度あった牧。本塁打も1次ラウンド初戦の中国戦、第3