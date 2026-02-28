特別な日の贈り物にふさわしい、極上スイーツが登場しました。「弁才天」から販売される「天使の実プレミアム白いちご大福」は、希少な白いちごを贅沢に使用した特別な一品。美しさと味わいを兼ね備えた上質な仕上がりは、大切な人へのホワイトデーギフトにもぴったりです。この季節だけの贅沢な味覚体験を楽しんでみませんか♡ 希少な白いちご天使の実プレミアム 白いちごの中でも最高峰とされる「天使の実