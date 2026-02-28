お笑いコンビ「タイムマシーン3号」関太（46）が、28日放送のフジテレビ系「くりぃむの超体験GP」（後2・30）に出演し、結婚式にまつわるエピソードを披露した。出演者たちが人生の激レア体験を披露するトークバラエティー特番。横澤夏子がプロポーズを受けた時の思い出を語ると、関も「式場の超体験で言うと…」と話し始めた。群馬県出身で、軽井沢で挙式。当然、相方の山本浩司も招待し、乾杯のあいさつをお願いしたという