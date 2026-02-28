日本郵便は28日、兵庫県豊岡市で実証実験中のドローンが27日に墜落していたと発表した。28日午前に山中で見つかり、人や建物への被害はなかった。県、市と同社は3月3日に中山間地域の物流機能維持に向けた連携協定を締結する予定だったが、墜落を受けて延期した。日本郵便によると、機体はACSL（東京）の「PF4」で、縦2.3メートル、幅2.5メートル、高さ0.6メートル、重さ19.4キロ。27日午後3時35分ごろ、豊岡市但東町畑の山中