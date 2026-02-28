SNSで話題のカメラ女子でグラビアアイドル南雲るいさんFLASHデジタル写真集「南雲るい君の虜」がリリースされました。【写真】フェロモンがダダ漏れの南雲るいさん愛機のカメラ「Z9」と超望遠レンズを持って野生動物の撮影に没頭する、ガチカメラ女子グラビアンの南雲さん。彼女にとって大自然は「戦場」ということで、戦場カメラマンを筆頭に「扇情的」「洗浄シーン」と3つの「せんじょう」をテーマに撮影されたのが本作です。