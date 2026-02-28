定期預金にお金を預ける際、多くの人が頭を悩ませるのが「預け入れ期間」の設定です。一般的に期間が長いほど金利は高くなる傾向にありますが、目先の金利の高さに惹かれて資金を長く拘束してしまうと、さらなる金利上昇時に「もっと高い金利で預け替えられたのに」と後悔するかもしれません。一方で、期間を短くしすぎると、満期ごとの預け替えが手間に感じることも。今回は、独自の好条件を打ち出す「信用金庫」と、安定の「ゆう