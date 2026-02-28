２８日、子どもたちにスポーツを通じて可能性をひろげ、互いの理解を深めてもらうイベントが広島市内で開かれました。 このイベントはスポーツ用品の製造などを行うモルテンが、フリースクールのＮＰＯ法人「ブエンカミーノ」と協力して企画したものです。 スポーツを通じて共通の体験をすることでお互いを知ってもらい、練習でドリブルなどが上手くいったときの達成感を味わってもらおうと