ＮＰＴ＝核拡散防止条約の再検討会議がニューヨークで開かれるのを前に、２８日、広島から派遣される高校生が被爆者と対話しました。 被爆者の八幡照子さんと対話したのは、４月から開かれるＮＰＴ再検討会議に「平和首長会議ユース」 として派遣される県内の高校生６人です。 ６人は八幡さんの壮絶な被爆体験を聞いた後、世界に平和を訴える上で大切にすべき考え方などを質問していました。 ■広島大学付属