２８日、広島市中区の飲食店などが集まる流川地区を魅力ある街にしようと、落書きの消去活動が行われました。 広島市中区の新天地公園で行われた落書きを消す活動には、ボランティア団体や高校生など約３０人が参加しました。 広島中央警察署によりますと、去年だけで約３０件の被害届を受理しており、県警は流川・薬研堀地区に ３０個の防犯カメラを設置するなど対策を進めています。 ■参加者 「このような活動は、あまり機