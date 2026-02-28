アメリカとイスラエルによる攻撃を受けたイランは、報復攻撃を開始したとみられます。米軍基地のある湾岸諸国では、爆発があったと報じられています。中東の衛星テレビ局アルジャジーラによりますと、イラン外務省は28日声明を出し、アメリカとイスラエルによる先制攻撃をめぐり、「イランが侵略に屈したことは一度もない」「イランの対応は断固たるものになり、侵略者は自らの敵対的行動を後悔することになる」として報復を宣言し