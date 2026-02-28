俳優の水上恒司が、交際していた一般女性と結婚したことが２８日、分かった。所属事務所が公式サイトで発表した。サイトでは「水上恒司に関するお知らせ」と題した文章を掲載。「日頃より水上恒司へ温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。この度、俳優・水上恒司が結婚いたしましたこと、また新たな生命を授かりましたことをご報告申し上げます」と、結婚と第１子妊娠を発表した。お相手については「一般の方と