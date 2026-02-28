イランの首都テヘランで爆発後に立ち上る煙を見る人たち＝28日（AP＝共同）【イスタンブール、エルサレム共同】イランの首都テヘランの市街地に、爆発音と共に複数の煙が立ち上った。米イスラエルがイランへの大規模軍事作戦を始めた28日朝。突然の攻撃で、昨年6月のイスラエル交戦に続き、再び避難を余儀なくされた住民は一斉に「心配だ」と先行きに不安を募らせた。電話取材に応じたテヘランの保険会社員ハミドさん（35）に