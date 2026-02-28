◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン―中日（2026年2月28日バンテリンD）日本代表「侍ジャパン」に“M＆M砲”が誕生だ！28日に「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）が行われ、初回に「3番・DH」でスタメンに名を連ねた牧秀悟内野手（27＝DeNA）が先制ソロ、2回には「5番・右翼」の森下翔太外野手（25＝阪神））が“ホームランウイング1号”となるソロ本塁打を放っ