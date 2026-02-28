◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン―中日（2026年2月28日バンテリンD）野球日本代表「侍ジャパン」のサポートメンバーの佐々木泰内野手（23＝広島）が28日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）の試合前円陣で声出し役を務めた。「きのうプロ初ホームランを打ちました」と27日の同戦で本塁打を放った話を切り出すとナインから「おめでとう」という声とともに