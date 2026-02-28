◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」中日―日本（２８日・バンテリンドーム）侍ジャパンが“中大コンビ”の一発攻勢で序盤にリードを奪った。まずは「３番・ＤＨ」で出場した牧秀悟内野手（ＤｅＮＡ）が初回２死、中日・大野のカットボールをとらえて左翼へ推定飛距離１２０・１メートル（データは速報アプリ・ＮＰＢ＋）の豪快なソロを放ち、ベンチでは決めポーズの「デスターシャ」を決めた。その裏に侍ジャパン