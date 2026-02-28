◆男子ゴルフアジアン・豪州ツアー共催大会ニュージーランドオープン第３日（２８日、ニュージーランド・ミルブルックリゾート＝６９６１ヤード、パー７１）アジアンツアーと豪州ツアーの共催大会は２７日に日没サスペンデッドになった第２ラウンド（Ｒ）の残りと第３Ｒが行われた。日本勢は２１人が出場し、１５人が予選を突破した。第３Ｒで池村寛世（ともよ、フリー）が６３をマークし、通算１３アンダーの５位に浮上