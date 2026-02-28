◆練習試合巨人４―２サムスン（２８日・那覇）＝特別ルールで延長１１回まで＝巨人・浦田俊輔内野手が「１番・二塁」でフル出場し、１安打１打点に四球と犠打と存在感を示した。３回２死無走者で左前打をマーク。０―１の５回１死二、三塁では同点の左犠飛を記録した。７回無死一、二塁では得点にこそつながらなかったが、バントを成功させ、９回２死二塁では四球を選んだ。レギュラー白紙の中、二塁に関しては昨年シーズ