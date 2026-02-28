大相撲の両横綱の豊昇龍（立浪）、大の里（二所ノ関）が２８日、春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）を前に大阪市住吉区の住吉大社で奉納土俵入りを行い、約２５００人に力強い雲竜型を披露した。豊昇龍は境内に所属する立浪部屋が宿舎を構えており、縁が深い場所での土俵入りとなった。新横綱の昨年春場所から２年連続で大役を務め「お世話になっている住吉大社で土俵入りできることが自分としては誇り。すごくう