明治安田J2・J3百年構想リーグの鹿児島ユナイテッドFC。28日、サガン鳥栖とアウェーで対戦しました。 後半6分に吉尾のゴールで先制したユナイテッドは、最後まで1点を守り抜き、1対0で勝って3連勝です。 りそなグループB2の鹿児島レブナイズは、ホーム西原商会アリーナで岩手ビッグブルズと対戦。 延長戦の末、75対69で勝ちました。29日も岩手と対戦します。 ・ ・ ・