鹿児島市で28日午前、し、下敷きになった男性が死亡しました。 鹿児島西警察署によりますと28日午前10時すぎ、鹿児島市岡之原町の道路でクレーン付きトラックが横転し、鹿児島市川上町の造園業、有村清行さん（70）が、トラックの下敷きになっているのを通行人が発見し119番通報しました。 有村さんは救急搬送されましたが、間もなく死亡しました。作業中にトラックが横転か 近くの住民によりますと有村さんは週に1回程度