中国の僧、鑑真のゆかりの地などをめぐる「鑑真の道歩き」が28日、南さつま市でありました。 「南さつま海道鑑真の道歩き」は、753年、現在の南さつま市坊津に上陸した中国の僧・鑑真ゆかりの地など、早春の南さつま路をめぐるウォーキングイベントです。 14回目となることしは汗ばむ陽気の中、20キロと13キロのコースにあわせておよそ1000人が参加し、海沿いの絶景などを楽しみながらゴールを目指しました。