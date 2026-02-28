秋田朝日放送 由利本荘市で子どもたちがワカメの刈り取り体験をしました。 ロープに巻き付いた立派なワカメは、去年１１月に地元の漁師たちが本荘マリーナ構内に種付けをしたもので、全長1.5メートルほどに成長しました。体験会には１４組の親子が参加し、漁師たちにコツを聞きながら鎌を使ってワカメの収穫に挑戦しました。収穫体験の後はワカメのみそ汁が振舞われ、参加した人たちは新鮮なワカメの食感