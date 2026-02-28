打撃練習中に笑顔を見せる大谷＝バンテリンドーム大谷（ドジャース）は28日、2日連続でフリー打撃を行った。25スイングで9本の柵越えを放ち、右翼の5階席に飛び込む特大の打球も。壮行試合には出なかったものの、プレーボールの1時間半前にはスタンドを埋めたファンを存分に魅了した。「調整をしっかりやるのが大事」と話していた日本代表の主軸は、27日に続いて吉田（レッドソックス）と鈴木（カブス）と同組で打撃練習。ドジ