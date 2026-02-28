２７日午後５時４０分頃、北海道旭川市神楽でタクシーを降りた女児（２）が、発車したタクシーにはねられて頭を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。タクシーはそのまま走り去り、旭川東署は２８日、タクシーを運転していた同所、運転手の女（４０）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死）と道路交通法違反（ひき逃げ）の両容疑で逮捕した。発表によると、一緒にいた母親が降車後に女児から目を離し、タクシー