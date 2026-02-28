レオス・カラックスが過去に監督した作品群の4Kレストア版上映企画も、ついにそのラストを飾る『ポーラX』（1999年）へと到達した。『ボーイ・ミーツ・ガール』（1983年）、『汚れた血』（1986年）、『ポンヌフの恋人』（1991年）と、私もこの機会に改めて彼の作品を味わい直し、評論してきたが、やはりこの「アレックス三部作」から8年の沈黙の時を経て提出された一作は、これまでのアイコニックな要素