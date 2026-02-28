明治安田J1百年構想リーグ、V・ファーレン長崎は28日、ホームでセレッソ大阪と対戦し1-0で勝利。今シーズンホーム初白星。リーグ戦2連勝です。 試合は前半38分、マテウスが3試合ぶりのゴールでV・ファーレンが先制。 このままリードを守り切り1-0で試合終了。今シーズンホーム初勝利リーグ戦2連勝です。 次節は3月8日、アウェーでガンバ大阪と