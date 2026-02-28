◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 中日-侍ジャパン(28日、バンテリンドーム)侍ジャパンは初回、牧秀悟選手のソロホームランで先制しました。3番・DHでスタメン出場した牧選手は初回に2アウトランナーなしで打席に入りました。ここで中日先発・大野雄大投手の初球、真ん中付近のカットボールを捉えると打球はレフトスタンドへ一直線。見事な先制弾となりました。前日の試合では同じく初回に佐藤輝明選手が先制3ランを放っており、侍