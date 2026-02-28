年俸30億円のメジャー投手。だが結婚当時、貯金はゼロだった――。3月1日放送のMBS・TBS系ドキュメンタリー番組『情熱大陸』(毎週日曜23:00〜23:30)には、 エンゼルスの菊池雄星が出演する。菊池雄星(C)MBS○「世界一健康なピッチャー」として所属チームを支えるという哲学球速は、34歳にして最速159キロを誇る。菊池雄星はメジャーの強豪4チームを渡り歩き、現在のエンゼルスとは年俸30億円の契約を結ぶなど日本を代表する投手