◆第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、１〜３着に桜花賞の優先出走権）＝２月２８日、栗東トレセンタイセイボーグ（牝３歳、栗東・松下武士厩舎、父インディチャンプ）は、まだ暗い時間帯に坂路をゆっくりと上がってきた。体にも幅が出た印象で、成長を感じさせる。松下調教師は「テンションも上がりませんし、変わらず順調です」とうなずいた。新潟２歳Ｓで２着、アルテミスＳは３着。