◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第４節磐田０―０（ＰＫ５―３）福島（２８日、ヤマハスタジアム）静岡市出身の「カズ」ことＪ３福島の元日本代表ＦＷ三浦知良（５９）が地元・静岡に帰ってきた。２月２８日の磐田戦の試合前ウォーミングアップでボールを蹴ると、観客がスマートフォンを向けて撮影。メンバー発表で名前がアナウンスされると、スタンドから拍手が起こった。先発したＪ２甲府との開幕戦（７日）以来、３