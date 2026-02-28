撮影◎Victor Nomoto - MetacraftACIDMANが、2025年全国ツアー＜ACIDMAN LIVE TOUR “This is ACIDMAN 2025”＞ファイナルとなる、7年振り7度目の日本武道館公演の模様を収録したLIVE Blu-ray『This is ACIDMAN 2025 in日本武道館』を4月1日（水）に発売する。＜This is ACIDMAN＞は、シングル曲やミュージックビデオが存在する楽曲など、“これぞACIDMAN”と呼ぶべきセットリストで構成されたワンマンライブ。2021年に初開催後、5