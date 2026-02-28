広島・森翔平投手（２８）が、２年連続の開幕ローテ入りへアピールに成功した。楽天戦（倉敷）に先発し、４回を無安打無失点。「ボールの強さや細かいコントロールはまだまだ」と２四球を反省したが「真っすぐでカウントをつくれた」と手応えも口にした。前回は「１８日の練習試合・ロッテ戦（コザ）に登板し、３回を４失点。わずかにずれていた投球時のタイミングを修正し、結果につなげた。オフは同じ左腕の先輩・今永（カ