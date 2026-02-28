TOMOOが、2026年11月に神奈川・大阪にて初のアリーナツアー＜TOMOO Arena Tour 2026＞を開催することが決定した。発表が行なわれたのは全国ツアー＜TOMOO HALL TOUR 2025-2026 “DEAR MYSTERIES”＞のファイナルである国際フォーラム公演にて。昨年5月の武道館ワンマン、そして最新アルバムを提げた全国ホールツアーを経て、TOMOOが臨む初のアリーナ公演に注目が集まる。公演日程については、神奈川はぴあアリーナMMにて2日間、大