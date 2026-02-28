◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」中日―日本（２８日・バンテリンドーム）侍ジャパンの阪神・森下翔太外野手が「５番・右翼」でスタメン出場し、左中間ホームランウイングへ会心のソロを放った。同点の２回無死、大野のツーシームを捉えて左中間に運んだ。２７日の初回に３ランを放った佐藤輝明内野手に続き、阪神勢が連夜のアーチ。打球速度１６１・４キロ、飛距離は１１１メートル（データはＮＰＢ＋）だった。