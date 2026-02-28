SPARKS GO GOが、約16年ぶりとなるCLUB CITTA’公演を開催することを発表した。本公演は＜感謝感激還暦祭り 〜CLUB CITTA’川崎 爆音祭〜＞と題し、メンバー全員が還暦を迎える節目の年に3人揃って川崎のステージへと立つ。これまで積み重ねてきた時間と、鳴らし続けてきた爆音を携え、感謝を込めて届けられる一夜限りの特別公演だ。チケットはオフィシャルファンクラブ「TEAM SxGxG」での先行受付が開始された。受付期間は2月28日