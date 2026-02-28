◆練習試合巨人４―２サムスン（２８日・那覇）巨人・戸郷翔征投手が１軍投手陣で大トリとなる今季初実戦に臨み、先発で１回無安打０封。リリースを下げた新フォームで三振を奪うなど、那覇キャンプ最後の実戦で前進した姿を見せた。杉内俊哉投手チーフコーチは試合後、フォーム変更について「うまくいっていると思いますね。まっすぐの出力、フォークの落ちも含めて」と評価した。地道なネットスローや遠投、ブルペン投球