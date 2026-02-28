シンガー・ソングライターのピンクが先日浮上した離婚説を否定した。およそ20年の結婚生活を送っている元モトクロスレーサーで夫のケアリー・ハートとの間に2人の子を持つピンクは、ネットで見るまで、そんな噂があったことも知らなかったとして、その「フェイクニュース」を信じないようにと呼びかけた。 【写真】衣装もスタイルもすべてがパワフル個性的すぎるピンク姐さん