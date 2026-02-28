今季より川崎に加入したDF山原怜音山原怜音に生まれた移籍後初ゴールは、実に美しい軌道だった。明治安田J1百年構想リーグ・第3節のFC東京戦の31分、脇坂泰斗とのワンツーで抜け出し、カットインしながら放ったシュートが鮮やかな弧を描いてゴールネットを揺らす。劣勢だった中で決めたゴラッソ。ただし、「あんまり喜んでる暇もなかったですし、（同点に）追いついただけだったので」と、本人は控えめなガッツポーズだった。