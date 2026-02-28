佐藤龍之介が今季4試合目で初スタメンFC東京は2月28日、明治安田J1百年構想リーグ第4節で柏レイソルと対戦した。FC東京復帰後、初スタメンとなったMF佐藤龍之介が「自分たちがやりたいようなことはあまり多くできていなかった」と試合を振り返った。佐藤は左サイドで先発出場。日本代表DF長友佑都とサイドでコンビを組んだ。第3節まではすべて後半からの途中出場だったが、柏戦でスタメンのチャンスをつかんだ。しかし、前半