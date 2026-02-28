鹿島の鬼木達監督「3点目さえ食らわなければ、彼らの力なら必ずひっくり返せる」鹿島アントラーズは浦和レッズと対戦した2月28日のJ1百年構想リーグの第4節で、2点ビハインドから3-2の逆転勝利を収めた。鹿島の鬼木達監督は、先行を許す展開も「3点目さえ食らわなければ、彼らの力なら必ずひっくり返せる。それは本当の思い」と、選手たちを信頼しながらの采配が冴えた。風の強い1日となったゲームは、前半に風上になった浦和