◇明治安田J1百年構想リーグFC東京0―2柏（2026年2月28日味スタ）FC東京のMF佐藤龍之介（19）が28日、味スタで開催された柏戦で青赤でのリーグ初先発出場を飾った。この日は左MFに入ると、前半4分にいきなり決定機を迎えた。ショートカウンターからマルセロ・ヒアンが持ち上がり、エリア内で託された佐藤龍が左足を振った。だが、ここは柏GK小島の好守に阻まれてしまう。唇をかみ、「最初のチャンスで決めきりたかった。