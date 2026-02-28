2月最終日の28日は、関東甲信を中心に気温が上がり季節外れの暖かさとなりました。春本番の陽気となった各地は家族連れでにぎわいました。28日の東京都心は最高気温が21度を超え、4月下旬並みのポカポカ陽気になりました。品川区の運河沿いにある「しながわ花海道」では、満開の河津桜と黄色い菜の花の鮮やかなコントラストが際立ち、訪れた人からは「すごくきれいで感動している」「すごく暖かくなって、すっかり春だなと感じてい