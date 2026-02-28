水上恒司（26）の所属事務所合同会社HAKUは28日、一般女性と結婚し、妻が第1子を妊娠していると発表した。合同会社HAKUは、公式サイトに文書を発表。「ご報告日頃より水上恒司へ温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。この度、俳優・水上恒司が結婚いたしましたこと、また新たな生命を授かりましたことをご報告申し上げます」と報告。「また、お相手は一般の方となりますので、取材等はお控えいただけますと幸いで