三省堂書店・神田神保町本店が2026年3月19日に新装開店されるなか、各書店で「ノラネコぐんだん」にまつわるフェアが開催される。 【写真】『ノラネコぐんだん カレーライス』 発売決定 本の街神田神保町に書店を構えて144年となる三省堂書店。約4年間の建て替え工事を行い、2026年3月19日にいよいよ神田神保町本店が開店。それを記念して白泉社協力のもと「ノラネコぐんだんかくれんぼ in 神保町」が開催決定。