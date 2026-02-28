アラブ首長国連邦（UAE）の民間航空総局（GCAA）は、領空の閉鎖を決めた。航空便と乗務員の安全確保と領土保護を目的とした、一時的かつ部分的、例外的な予防措置であるとしている。アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃と、イランによる報復攻撃により、イスラエルとイランのほか、カタールやバーレーンも領空を閉鎖している。