日本航空（JAL）は、東京/羽田〜ドーハ線の2便を欠航することを決めた。きょう2月28日の東京/羽田発JL059便と、あす3月1日のドーハ発JL50便を、中東情勢により欠航するとしている。同路線は1日1往復を運航している。アメリカとイスラエルはイランを攻撃し、イランは周辺国の米軍基地を報復攻撃、もしくは標的としているとみられている。中東各国は領空を封鎖しており、カタール航空はドーハ発着全便の一時運休を決めている。