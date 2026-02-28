ラ・リーガ第24節、レアル・マドリー対レアル・ソシエダ（４−０）。開始わずか４分に届けられたトレント・アレクサンダー＝アーノルドのアシストを振り返り、ゴンサロ・ガルシアは思わず笑みをこぼした。「あんな『極上のキャンディ（お膳立て）』をもらったら、外す方が難しいよ」イングランドからやってきた右サイドバックは、何の変哲もない場面を一瞬で決定機へと変えてみせた。右のタッチライン際、バルベルデと談笑する