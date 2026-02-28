札幌市東区の国道できのう（２０２６年２月２７日）夜、トラックが歩行者の男性をはねる事故があり、男性は搬送先の病院で死亡しました。事故があったのは、札幌市東区東雁来6条2丁目の信号機がある交差点です。警察によりますと、きのう（２７日）午後10時すぎ、国道275号を南方向に走行していたトラックが交差点を左折しようとしたところ、藤岡和也さん32歳をはねたということです。藤岡さんは意識不明の状態で病院に搬送され、